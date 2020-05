NTB utenriks

IMF-sjef Kristalina Georgieva sier fondet etter all sannsynlighet kommer til å nedjustere prognosen for 2020, og at det ventes kun en delvis bedring neste år.

IMF anslo i sin siste prognose at verdensøkonomien vil krympe med 3 prosent i år.

Georgieva sier til Reuters at data fra rundt om i verden er verre enn ventet.

– Det betyr selvsagt at det vil ta mye lenger å hente seg helt inn igjen fra denne krisen, sier hun.

(©NTB)