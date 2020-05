NTB utenriks

– Vi har sett noe solidaritet, men veldig lite samhold, i håndteringen av covid-19, sa António Guterres da han åpnet møtet for medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO)

Fordi mange land har ignorert anbefalingen fra WHO, «har viruset spredd seg over verden og inntar nå det globale sør, der følgene kan bli enda mer ødeleggende», sa Guterres i en videomelding fra New York. Han ber landene gi mer penger til WHO, slik at FN-organet kan hjelpe utviklingsland.

