Trump innstilt på delvis støtte til WHO

Fox News henviser til et utkast til et brev, der det heter at Trump-administrasjonen vil godta å betale opp til hva Kina betaler i bidrag, melder Reuters.

Trump suspenderte 14. april USAs bidrag til WHO da han beskyldte organisasjonen for å ta for lett på utbruddet i starten og fremme Kinas «falske informasjoner» om koronautbruddet.

USA var WHOs klart største bidragsyter. Om Trump nå skal betale det samme som Kina, vil det si at USA betaler en tidel av de 400 millioner dollar de betalte i året tidligere.

WHO avholder sitt årsmøte i Genève neste uke. Årsmøtet som vanligvis varer i tre uker, skal nå avholdes som en videokonferanse på to dager og skal fokusere utelukkende på koronakrisen.

Men det er frykt for at årsmøtet blir dominert av striden mellom USA og Kina, og at spenningen mellom de to skal hemme den intense innsatsen som trengs for å håndtere krisen.

Trump truet denne uka med å kutte båndene til Kina, der koronautbruddet startet i fjor høst, på grunn av landets rolle i spredningen av viruset.

Han har gjentatte ganger kommet med anklager om at viruset oppsto i et laboratorium i Wuhan, anklager som ikke på noen måte er bevist.

