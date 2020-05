Overraskende stor vekst for Kinas industri

NTB utenriks

De offisielle tallene som ble presentert fredag viser en vekst for den industrielle produksjonen i Kina på 3,9 prosent fra april i fjor sammenlignet med april i år. Det var på forhånd ventet at apriltallene ville vise vekst, men ikke så mye. Et utvalg analytikere hadde spådd 1,5 prosents vekst for april, ifølge Bloomberg.

Fredag er det for øvrig en måned siden Kina har rapportert inn dødsfall knyttet til covid-19, og landet der utbruddet startet er på bedringens vei økonomisk også, ser det ut til.

Selv om industriproduksjonen øker, er det fortsatt røde tall i detaljvarehandelen, der etterspørselen blant forbrukerne naturlig nok ennå er lavere enn i april i fjor. Varehandelen er 7,5 prosent ned sammenlignet med april i fjor, men det er tross alt bedre enn mars-tallene, der omsetningen i butikkene var ned 15,8 prosent sammenlignet med mars 2019.

Ledighetstallet øker noe i Kina, fra 5,9 til 6,0 prosent fra mars til april.

