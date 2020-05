Over 10.000 nye koronatilfeller i Russland

NTB utenriks

Russiske myndigheter forklarer den store økningen i smittetallet med at de tester mange. Samtidig trappes nå de omfattende smitteverntiltakene ned, og mye av samfunnslivet åpnes igjen.

Rundt halvparten av smittetilfellene er registrert i Moskva, der frivillig massetesting for antistoffer nå settes i gang.

De offisielle russiske tallene viser svært lav dødelighet i Russland sammenlignet med andre land. Det totale dødstallet oppgis til å bare være på 2.418.

Til sammenligning har Storbritannia, som har registrert 233.151 koronasmittede, et offisielt dødstall på 33.614. Analyser av overdødeligheten tyder også på at dette etter all sannsynlighet er for lavt, og flere har konkludert med langt over 50.000 kan ha mistet livet i Storbritannia.

Avisene Financial Times og New York Times har gått gjennom situasjonen i Russland og konkludert med at dødstallet sannsynligvis er langt høyere. Russisk UD reagerer sterkt på oppslagene og har sendt brev til avisene med krav om at de trekkes tilbake.

