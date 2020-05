Koronaviruset sender Tyskland inn i en resesjon

NTB utenriks

Det tyske fallet i brutto nasjonalprodukt er det største på et kvartal siden 2009. Tallene fra landets statistikkbyrå fredag gir et første innblikk i covid-19-utbruddets virkning på økonomien.

Nedgangen innebærer også at Tyskland har opplevd økonomisk tilbakegang to kvartaler på rad og dermed formelt er inne i en resesjon.

Finansminister Peter Altmaier advarte allerede i april og sa at landet var på vei mot «den verste resesjonen» siden andre verdenskrig.

Industrien fikk en knekk

Pandemien nådde Europa for alvor i mars, og i midten av måneden begynte Tyskland å stenge ned store deler av samfunnet. Selv om myndighetene ikke tvang fabrikker til å stenge, valgte mange bedrifter – blant annet i bilindustrien – å gjøre dette.

Nylig kom det tall som viste at industriproduksjonen falt med 9,2 prosent fra februar til mars, mens ordreinngangen falt med 15,6 prosent.

– Privat forbruk, export og investeringer i produksjonsutstyr har krympet betraktelig, sier finansdepartementet fredag. Det eneste som har drevet økonomien i positiv retning er offentlig pengebruk og byggebransjen.

– Det vil bli verre

20. april begynte landet å løsne gradvis på restriksjonene. Butikker er åpne, bilproduksjonen er i gang igjen og restaurantene begynner så smått å åpne. Det vil likevel ta tid før økonomien er på fote igjen.

– Det vil bli verre før det blir bedre. To uker med stenging og forstyrrelser i forsyningskjedene har brakt økonomien ned i knestående, sier økonomi Carsten Brzeski i ING-Diba.

Ulike sektorer

Samme dag melder Danmarks Statistik om en nedgang i BNP på 1,9 prosent. Også her er koronautbruddet og de påfølgende smitteverntiltakene hovedforklaringen.

I Danmark er persontransport, hotellnæringen, restaurantdrift og kultur blant de virksomhetene som er hardest rammet.

Nedturen i de to landene er betydelig mindre enn i resten av EU. Eurostat kom fredag med et sesongjustert estimat som viser et samlet BNP-fall på 3,3 prosent.

Global økonomisk nedtur

Samtidig er det ventet at den økonomiske nedturen vil fortsette. På verdensbasis anslår Den asiatiske utviklingsbanke (ADB) at økonomien vil krympe med 9,7 prosent, dobbelt så mye som tidligere estimater.

Basert på en rekke scenarioer anslår banken at effekten av pandemien vil koste svimlende 8,8 tusen milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 90.000 milliarder kroner eller ni norske oljefond. Banken sier samtidig at statlig innsats kan bidra til å redusere tapene.

Utelukker ikke finanskrise

ADB sier opptil 242 millioner jobber kan gå tapt, mer enn sju ganger så mange som under finanskrisen for et tiår siden. Tapet av arbeidsinntekt kan bli over 1.800 milliarder dollar.

– Dette vil være vanskelig å dekke inn igjen, sier banken, som ikke utelukker en ny finanskrise, dersom man ikke får kontroll på pandemien i tide til å hindre konkurser.

I separate tall for USA og Kina sier banken at de kan miste henholdsvis 10 og 11 prosent av sitt BNP.

