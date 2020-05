Deler av New York åpner opp

NTB utenriks

Guvernør Andrew Cuomo lot fredag noen områder sentralt og nord i delstaten få starte en forsiktig gjenåpning av deler av næringslivet. Disse områdene ligger et godt stykke unna storbyen New York og er hittil spart for det verste av koronapandemien.

New York er hardest rammet i landet, med over 27.000 koronarelaterte dødsfall, de aller fleste i byen med samme navn.

Tett befolkede New York City og forstedene blir trolig de siste stedene i delstaten som kan begynne å vende tilbake til noe som ligner på en normal hverdag.

