Solid nedgang på europeiske børser

NTB utenriks

Amerikanske myndigheter la torsdag fram tall som viser at nesten tre millioner har meldt seg arbeidsledige i landet den siste uken. Dette bidro til at alle de tre største amerikanske børsene åpnet med en nedgang på over 1 prosent.

I Europa fikk dette innvirkning på slutthandelen. FTSE-indeksen i London var torsdag ettermiddag ned 3,8 prosent. Frankfurt og Paris hadde begge et fall på 3,2 prosent, mens Milano hadde en nedgang på 3,3 prosent og Madrid falt med 3,0 prosent.

I Norge falt hovedindeksen på Oslo Børs med 2,76 prosent torsdag.

