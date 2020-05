Over 70 døde etter å ha drukket hjemmebrent i Mexico

NTB utenriks

Minst 48 er døde bare de siste fire dagene etter å ha drukket hjemmebrent. Mexico har innført forbud mot alkoholsalg under koronakrisen som et tiltak for å forhindre smittespredning ved å få folk til ikke å samle seg i grupper eller arrangere fester, skriver The New York Times.

Myndighetene har erklært helsekrise som følge av dødsfallene og vil etterforske dem for å finne nøyaktig dødsårsak. De rammede hadde symptomer som magesmerte, pusteproblemer og blindhet.

En populær type hjemmebrent kalt refino selges for ned mot 6 kroner literen på det svarte markedet.

