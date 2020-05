NTB utenriks

Nærmere 4,5 millioner mennesker i over 200 land har testet positivt for koronaviruset, og blant dem var det torsdag meldt om 300.229 dødsfall.

USA troner øverst med over 1,4 millioner smittede, og topper også lista over koronarelaterte dødsfall med over 85.000.

Storbritannia har Italia har rapportert om drøyt 30.000 dødsfall hver, mens Spania og Frankrike har i underkant av 30.000.

