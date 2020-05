Melissa Etheridges 21-årige sønn død

NTB utenriks

Beckett Cypher var sønn av Etheridge og hennes ekspartner Julie Cypher.

Etheridge delte onsdag den triste nyheten om at han døde av rusavhengighet.

– Min sønn Beckett, som bare var 21, slet med å overkomme avhengigheten sin og til slutt bukket han under for den i dag. Han vil bli savnet av dem som elsket ham, hans familie og venner. Hjertet mitt er knust, skriver Etheridge på Twitter.

Hun legger til at familien sliter for å se hva de kunne har gjort for å redde Beckett, men at når alt kommer til alt vet de at han ikke lider lenger.

– Jeg vil synge igjen, snart. Det har alltid leget meg, avslutter rockeartisten.

Etheridge slo gjennom for alvor med den Grammy-nominerte låten «Bring me some water» i 1988, og hun er kjent for sin hese, rå stemme og som en folkrocksanger med dønn ærlige tekster.

I 2000 sto hun og sangeren David Crosby fram på «60 Minutes» og fortalte hvordan han var biologisk far til hennes to barn Bailey Jean og nå avdøde Beckett Cypher.

Etheridge har også tvillinger med ekspartner Tammy Lynn Michaels.

