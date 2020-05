Kina slår tilbake mot USA etter anklager om vaksinehacking

NTB utenriks

Amerikanske myndigheter opplyste onsdag at kinesiske hackere prøvde å hente ut data om behandlinger og en vaksine mot koronaviruset, og hevdet at grupper med bånd til kinesiske myndigheter var involvert.

USAs føderale politi FBI og det amerikanske cybersikkerhetsbyrået uttalte at Kinas framgangsmåte er en «betydelig trussel» mot USAs innsats mot covid-19.

Påstandene har forsuret det allerede dårlige forholdet mellom stormaktene, som også krangler om opphavet til pandemien.

– Kina uttrykker sterk misnøye og tydelig motstand mot slik sverting, sa talsmann Zhao Lijian i kinesisk UD under sin daglige pressekonferanse torsdag.

Han sa videre at Kina leder an i forskningen på behandling og vaksiner for covid-19, og at Kina selv derfor har større grunn til å frykte cyberspionasje.

– Ser man på historikken, har USA utført de største cybertyveriene i verden, sa Zhao.

Han la til at Kina har slått ned på hacking, og at ethvert cyberangrep som står i veien for den globale kampen mot pandemien, bør fordømmes av folk over hele verden.

