Japan vil lette på restriksjoner

Statsminister Shinzo Abe innførte i mai unntakstilstand for hele landet til ut måneden, men etter kraftig fall i smitteomfang og sykdomsutbrudd, ønsker regjeringen å lette på tiltakene før tiden.

Ministeren med ansvar for håndteringen av koronavirussituasjonen, Yasutoshi Nishimura, sier antall nye smittetilfeller per dag nå ligger under det nivået Japan hadde i midten av mars, da smittespredningen begynte for alvor i Japan.

Åtte regioner, inkludert Tokyo og Osaka, skal beholde restriksjonen fram til en ny vurdering 21. mai.

Abe skal holde pressekonferanse senere torsdag for å forklare mer om planene og betingelsene for endringene som kommer.

