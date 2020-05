NTB utenriks

Lærerorganisasjonen frykter at det ikke er trygt for lærerne eller barna å returnere til skolebenken.

– Det er ikke klart om dette er til det beste for barna, sier de i en uttalelse.

Men statsepidemiolog Mika Salminen har forsvart avgjørelsen med at få barn blir smittet.

– Risikoen for at et barn smitter en voksen er ikke realistisk. Åpning av skoler er risikofritt, sier Salminen.

Finland har så langt registrert 284 dødsfall knyttet til koronaviruset og over 6.000 smittetilfeller.

