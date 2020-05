Wuhan vil teste alle 11 millioner innbyggere

NTB utenriks

Ifølge blant annet CNN og BBC melder kinesiske statsmedier at Wuhan vil teste de 11 millionene som bor der over ti dager med en såkalt nukleinsyretest.

Avgjørelsen kommer etter at seks nye smittetilfeller ble registrert i helga i Wuhan, flere av dem i samme boligblokk. Deretter har flere små byks i antallet smittetilfeller i Kina skapt frykt for at en ny bølge med spredning kan komme.

Wuhans foreslåtte nukleinsyretest kan ifølge CNN vise seg mer effektiv enn andre type tester for å påvise smitte på et tidlig tidspunkt, sammenlignet for eksempel tester som baserer seg på måling av immunrespons i kroppen.

