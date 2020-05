Pompeo trosser koronaen og besøker Israel

NTB utenriks

Pompeo landet i Tel Aviv onsdag morgen. Iført en rød og hvit ansiktsmaske dro han videre til Jerusalem.

Her møtte han Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som kalte besøket et vitnesbyrd om styrken i alliansen mellom Israel og USA.

De to fortalte at de skulle diskutere Iran, kampen mot koronaviruset og den nye israelske regjeringen som det omsider er blitt enighet om. Netanyahus planer om å annektere deler av den okkuperte palestinske Vestbredden blir også et viktig tema, ifølge nyhetsbyrået AP.

(©NTB)