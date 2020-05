Kraftig nedbemanning på Billund Lufthavn

NTB utenriks

Flyplassen, som er velkjent for mange nordmenn, skal nedbemanne med i alt 270 årsverk. Koronakrisen betyr færre passasjerer og lavere inntekter.

Billund Lufthavn har omkring 800 ansatte, og nedbemanningen utgjør dermed omkring en tredel.

– Det er en uvirkelig situasjon. For to måneder siden la vi fram vår vekstplan fram mot 2040. Nå må vi gjøre noe, slik at vi kommer best mulig gjennom krisen og kan være konkurransedyktige på den andre siden, sier administrerende direktør Jan Hessellund i en pressemelding.

