Tysk firma håper på resultater fra vaksineutprøving i juli

Selskapet prøver ut vaksinene på frivillige personer i Tyskland og USA, og målet er å få bekreftet at de er sikre og effektive, i tillegg til å finne fram til optimal dosering, opplyser selskapets sjef Ugur Sahin.

Selskapet Biontech i Mainz i Tyskland og Pfizer i USA samarbeider om å bygge produksjonskapasitet, og meningen er at millioner av vaksinedoser skal kunne være tilgjengelige innen utgangen av året hvis vaksinen blir godkjent.

Sahin sier at de første vaksinetestene begynte i april. Forsøkspersonene fikk doser på mellom 1 og 100 mikrogram for å finne fram til en optimal dosering for videre studier.

I Europa deltar 200 friske frivillige i alderen 18 til 55 år i forsøket. I USA skal 360 friske frivillige vaksineres, i begynnelsen kun personer i alderen 18–55. Senere skal også eldre frivillige få delta.

Biontech meldte tirsdag om en økning i omsetningen i første kvartal på 5,7 prosent til 27,7 millioner euro. Kostnadene til utviklingen av koronavirusvaksinene dekkes i stor grad gjennom partneravtaler med Pfizer og kinesiske Fosun Pharma.

