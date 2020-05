Trump avbrøt pressebrifing etter å ha avvist journalister

NTB utenriks

President Donald Trump sin pressebrifing i Rosehagen mandag var rigget til å handle om selvskryt om hvordan USA er best i verden på å teste flest mulig for koronasmitte. Donald Trump fikk spørsmål fra CBS News sin korrespondent i Det hvite hus, Weijia Jiang, om hvorfor Trump-administrasjonen skryter så mye av hvor mange tester de gjennomfører sammenlignet med andre land.

– Hvorfor betyr det noe? Hvorfor er det en global konkurranse for dere hvis amerikanere hver dag fremdeles dør og vi fremdeles får flere tilfeller hver dag, spurte Jiang.

– Vel, de dør overalt i verden. Og kanskje det er et spørsmål du burde stille Kina. Ikke spør meg. Still Kina det spørsmålet, OK? Når du stiller dem det spørsmålet, kan du komme til å få et veldig uvanlig svar, svarte Trump, og signaliserte at han ville ha nytt spørsmål fra ny reporter, og det var Kaitlan Collins fra CNN sin tur.

Hun lot imidlertid Jiang få mulighet til et oppfølgingsspørsmål:

– Sir, hvorfor sier du det spesielt til meg, spurte Jiang, som har jobbet for CBS News siden 2015, født i Xiamen i Kina, men flyttet til USA med familien da hun var 2 år.

Slemme spørsmål

Trump parerte kjapt med at han ville sagt det til «hvem som helst som stilte et slemt spørsmål».

– Det er ikke er slemt spørsmål, påpekte Jiang, og gjentok det første spørsmålet:

– Hvorfor betyr det noe?

Trump ignorerte henne, ba om et nytt spørsmål, men da han så CNN-reporter Collins nærme seg mikrofonen sa han «nahh, det er greit» og viftet henne bort.

– Men du pekte på meg, sa Collins.

– Jeg pekte, og du svarte ikke, parerte Trump.

Takk for i dag

Collins sa hun ville la Jiang avslutte spørsmålet fra CBS, og spurte om hun kunne stille sitt spørsmål nå.

Trump avsluttet da bare hele seansen med å si takk for i dag, snur resolutt ryggen til pressen og går.

Både Jiang og Collins, i likhet med de fleste andre reporterne til stede på pressebrifingen, hadde på seg masker mandag. Dette kommer i kjølvannet av nyhetene om at ansatte i Det hvite hus, inkludert rådgiveren til visepresidenten og en av presidentens ansatte, har testet positivt for koronavirus.

