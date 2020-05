Putins talsmann innlagt på sykehus med korona

NTB utenriks

– Ja, jeg er blitt syk. Jeg blir behandlet, sier Peskov (52), ifølge nyhetsbyråene Tass og Interfax.

Peskov har vært pressetalsmann for Putin helt siden årtusenskiftet – også i perioden fra 2008 til 2012 da Putin var statsminister.

I tillegg har Peskov en stilling som nestleder for den russiske presidentadministrasjonen.

I Russland har over 232.000 fått påvist koronasmitte, ifølge offisielle tall. Mandag sa Putin at myndighetene hadde lyktes med å bremse sykdommen og at noen av smitteverntiltakene ville bli lettet.