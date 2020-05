Maskeplikt innført i vestfløyen i Det hvite hus

NTB utenriks

Et kort notat sendt ut til alle ansatte fastsetter mandag de nye retningslinjene etter at det ble kjent at ansatte nær president Donald Trump har fått påvist koronavirus.

– Vi krever at alle som kommer inn i vestfløyen har på seg en maske eller tildekker ansiktet, står det i beskjeden.

Det er anledning til å fjerne tildekningen om man befinner seg minst halvannen meter unna andre personer.

Retningslinjene har til hensikt å beskytte presidenten, som til nå har avstått fra å bruke maske, både privat og offentlig.

