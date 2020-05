Defekt ventilasjonssystem kan ha forårsaket dødsbrann på sykehus i Russland

NTB utenriks

Russland har bekreftet over 230.000 tilfeller av koronasmitte, det tredje høyeste antallet påviste smittetilfeller i verden.

Brannen på sykehuset St. George, som behandler covid-19-pasienter, skal skyldes en feil i det elektriske anlegget. Brannen brøt ut på en intensivavdeling og ble slukket innen en halvtime.

Russiske etterforskere skal nå granske ventilasjonssystemene ved to brannrammede sykehus i St. Petersburg og Moskva.

Rakk ikke koble ut alle

En anonym kilde sier til nyhetsbyrået Interfax at det skjedde en overbelastning og at respiratorene «ble presset til det ytterste». Fem av dem som døde, var koblet til respirator da brannen brøt ut, opplyser ikke navngitte kilder til nyhetsbyrået Tass.

Interfax skriver at personalet bare rakk å koble ut 15 av de 20 personene som var til respiratorbehandling.

Etterforsker flere branner

Russlands etterforskningskomité, som gransker alvorlige forbrytelser, opplyser at de har iverksatt en gransking av hendelsen.

Forrige uke omkom én person, og flere hundre ble evakuert under en brann på et sykehus som behandler covid-19-pasienter i hovedstaden Moskva.

To nylige dødsbranner på omsorgsboliger i Moskva er også under etterforskning.

Lemper på restriksjoner

Russiske myndigheter meldte tirsdag om totalt 2.116 koronarelaterte dødsfall, en økning på 107 fra dagen før.

Til tross for de høye og raskt stigende smittetallene i Russland kunngjorde president Vladimir Putin i en tale mandag at den nasjonale karantenen er avsluttet.

Regjeringen gir imidlertid de regionale lederne myndighet til å forlenge tiltak dersom de finner det nødvendig.

Hovedstaden Moskva er hardest rammet av pandemien og står for over halvparten av smittetilfellene som er registrert, godt over 100.000.

