Danmarks statsminister: Smitten under kontroll

NTB utenriks

– Vi har nettopp tatt fatt på andre fase av gjenåpningen, og vi har nå en samlet plan for hvordan vi skal gjenåpne samfunnet. Den står hele Folketinget bak, sier hun på en pressekonferanse tirsdag. Samtidig minner hun om at viruset slett ikke er borte.

– Det er like smittsomt og farlig. I takt med gjenåpningen må vi håndtere at smitten er blant oss, understreker Frederiksen.

Blant det som nå innføres, er en mer offensiv plan for testing. I tillegg skal myndighetene jobbe aktivt med smittesporing, så smittekjeden kan brytes så raskt som mulig.

Danskene ser også fremover for å være bedre rustet om og når en lignende situasjon skulle oppstå igjen. Justisdepartementet nedsetter et styre som skal ha ansvar for å sikre forsyninger av tester, verneutstyr og sørge for isolasjonsfasiliteter.

– En pandemi kan sette helsevesenet under sterkt press, og vi vil la helsemyndighetene fokusere på pasientene, mens dette nye styret skal ta seg av det praktiske, som logistikk og samfunnsberedskap, sier Frederiksen.

