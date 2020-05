Afghanske styrker gjenopptar militæraksjonene mot opprørsgrupper

NTB utenriks

President Ashraf Ghanis kunngjøring kom i en TV-tale tirsdag. Tidligere på dagen ble 16 personer, blant dem spedbarn og nybakte afghanske mødre, drept da væpnede menn stormet et sykehus som blant annet inneholdt en barselklinikk.

I Nangarhar-provinsen øst i landet ble også et høyt antall personer drept i et angrep mot en begravelse tirsdag. En kilde i provinsrådet sier at minst 50 ble drept.

Så langt har ingen tatt på seg ansvaret for de to angrepene, og Taliban har avvist at de sto bak.

– Jeg beordrer sikkerhetsstyrkene til å avbryte sin defensive rolle og gjenoppta offensive operasjoner mot fienden, sa Ghani.

(©NTB)