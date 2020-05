Saudi-Arabia tredobler momsen

NTB utenriks

Budsjettkuttet som ble kunngjort mandag, tilsvarer rundt 260 milliarder norske kroner. Saudiarabiske borgere vil også miste en kontantstøtte som har vært på plass siden 2018, opplyser landets finansminister.

Anslag fra det internasjonale pengefondet (IMF) skisserer en nedgang i den saudiarabiske økonomien på 2,3 prosent i år. Til tross for forsøk på å skaffe flere bein å stå på, er kongeriket tungt avhengig av sine oljeinntekter.

Dagens oljeprisnivå på rundt 30 dollar fatet er langt under det nivået Saudi-Arabia trenger for å balansere budsjettet. Stansen i pilegrimsreisene til Mekka og Medina på grunn av koronaviruspandemien har også hatt merkbare økonomiske konsekvenser.

De økonomiske tiltakene beskrives som de mest drastiske så langt blant de oljeproduserende, arabiske landene rundt Persiabukta. De tolkes som et tegn på at lignende skatteøkninger kan være på trappene i nabolandene. Myndighetene i De forente arabiske emirater sa mandag at de så langt ikke har tilsvarende planer.

IMF venter på sin side resesjon hos alle de seks store oljeprodusentene i regionen i år.

– Vi står overfor en krise som verden ikke har sett maken til i nyere tid, en krise som er preget av usikkerhet, sier Saudi-Arabias finansminister Mohammed Al-Jadaan.

