Putin lemper på smitterestriksjonene

– Fra å med i morgen, 12. mai, skal den landsomfattende perioden med ikke-arbeidende dager være over. Men kampen mot viruset er ikke over ennå, sa Russlands president Vladimir Putin i en TV-sendt tale.

Kunngjøringen kommer timer etter at det høyeste antallet nye smittetilfeller i løpet av et døgn hadde blitt registrert i landet. Den siste uken har det jevnt vært rapportert om over 10.000 nye smittetilfeller i landet hver eneste dag.

Regionale ledere skal beslutte om de vil forlenge karantenetiltak på lokalt nivå.

Mer enn halvparten av de nye smittetilfellene er i hovedstaden Moskva, der ordfører Sergej Sobjanin har anslått at antallet smittede trolig er tre ganger så høyt som de offisielle tallene.

Totalt er nå over 221.000 bekreftet smittet og i overkant av 2.000 registrert døde med covid-19.

