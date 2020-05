Nytt saudiarabisk oljekutt

NTB utenriks

Energidepartementet i Riyadh opplyser mandag at de har bedt det statlige oljeselskapet Aramco om å gjennomføre et ytterligere, frivillig produksjonskutt på 1 million fat per dag.

Kuttet skal være på plass fra begynnelsen av juni, og målet er å støtte opp under det dalende oljeprisnivået.

Tiltaket vil føre til at verdens største oljeeksportør dermed har redusert sin produksjon til 7,5 millioner fat olje om dagen, ifølge departementets uttalelse, som gjengis av landets offisielle nyhetsbyrå.

