Ingen dato satt for karantene for tilreisende til Storbritannia

NTB utenriks

Allerede fredag ble det kjent at britiske myndigheter vil innføre to uker karantene for alle som kommer til landet, for å unngå en ny smittebølge med koronavirus. Statsministeren bekreftet det da han la fram planen for veien videre søndag. Men spesielt konkret var han ikke.

– Det er snart på tide å innføre karantene for folk som kommer til dette landet med fly, sa Boris Johnson i den forhåndsinnspilte talen ifølge blant andre BBC.

Begrunnelsen er at det vil forebygge innførsel av ny koronasmitte fra utlandet.

I en uttalelse til CNN lørdag sa lederen for Det britiske forbundet for flyplassoperatører, Karen Dee, at å innføre en slik karanteneperiode vil virke ødeleggende, ikke bare på den britiske luftfartsindustrien, men også på økonomien generelt i landet.

– Hvis regjeringen tror karantene er medisinsk nødvendig, burde det pålegges i utvalgte tilfeller med vitenskapelig begrunnelse, det burde være en klar plan for hvordan de kan reversere strategien, og de økonomiske ringvirkningene for viktige næringer burde dempes, sa Dee til CNN.

