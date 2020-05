Dødsulykke under marineøvelse i Iran

NTB utenriks

Bekreftelsen fra iranske myndigheter kommer tidlig mandag morgen etter ubekreftede videoer og meldinger i lokale medier om at en rakett avfyrt fra en iransk fregatt ved en feiltakelse traff et annet iransk marinefartøy.

Ulykken skjedde under en militærøvelse nær Hormuzstredet i Omanbukta sør for Iran søndag.

Den iranske marinen melder om én omkommet og flere skadde på fartøyet Konarak. Iranske myndigheter går ikke i detaljer om hva som har skjedd, men opplyser at ulykken skal granskes.

Statlige medier skriver at minst 15 personer er skadd og innlagt på sykehus. Tre av dem har lettere skader.

Støttefartøyet skal ha lagt ut mål for andre skip å skyte på. Deretter skal Konarak ha oppholdt seg for nær da et annet fartøy avfyrte et skudd mot målet, ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Det 47 meter lange fartøyet som er bygd i Nederland, har vanligvis et mannskap på rundt 20 personer. Skipet har vært i drift siden 1988, men hadde en overhaling i 2018.

