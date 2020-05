Irakiske domstoler har fått ordre om å løslate demonstranter

NTB utenriks

Søndagens ordre om at demonstranter skal settes fri, kommer dagen etter at Iraks nye statsminister Mustafa al-Kadhimi lovet at alle demonstranter som ikke har vært involvert i vold, skal løslates. Han sa også at det skal gis erstatning til familiene som mistet noen av sine under protestene.

Over 550 mennesker ble drept i uroen, mange av dem da sikkerhetsstyrker og militser skjøt med skarpt og avfyrte svært kraftige tåregassgranater.

Søndag ble det igjen oppfordret til demonstrasjoner på sosiale medier, og flere hundre møtte fram for å brenne bildekk og vise sin motstand også mot den nye regjeringen.

Lover at sannheten skal fram

I en TV-tale lørdag lovet Kadhimi at hele sannheten om hva som skjedde under den flere måneder lange protestbølgen, skal fram, og at alle som utøvde vold, skal stilles til ansvar.

Kadhimi var landets etterretningssjef da titusener av irakere demonstrerte for å kreve politiske reformer og en slutt på korrupsjon og vanstyre. Han ble godkjent som landets nye regjeringssjef onsdag kveld, dermed var seks måneder uten en irakisk regjering over.

Bånd til USA og Iran

53 år gamle Kadhimi har lenge hatt tette bånd til USA, men politiske kilder opplyser at han de siste månedene også har bedret Iraks forhold til Iran.

Regjeringen til Kadhimis forgjenger Adel Abdul Mahdi har gjentatte ganger insistert på at det er umulig å finne «de ukjente gjerningsmennene» som skjøt mot demonstrantene.

(©NTB)