Koronapandemien har gitt rekordstort tap av arbeidsplasser i USA

NTB utenriks

Som følge av koronapandemien er verdensøkonomien i bratt utforbakke. Krisen er den mest akutte på nesten 100 år.

I USA forsvant 20,5 millioner arbeidsplasser i april, noe som er det største bortfallet av arbeidsplasser som noensinne er rapportert. Arbeidsledigheten er på 14,7 prosent. Ikke siden «de harde trettiårene» har ledigheten vært så høy.

I USA er det registrert over 1,3 millioner tilfeller av koronasmitte, og over 78.000 smittede er døde. Til tross for dette har president Donald Trump lovet at landet snart skal gjenåpnes.

(©NTB)