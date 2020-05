Endring i unntakslov gir Egypts president mer makt

NTB utenriks

Ifølge regjeringen er endringene nødvendige for å håndtere koronautbruddet, mens menneskerettsgruppen Human Rights Watch er sterkt kritisk.

Myndighetene bruker anledningen til å utvide, ikke reformere det som allerede er en undertrykkende unntakslov, mener gruppen.

Endringene innebærer at presidenten vil kunne iverksette tiltak for å hindre smitte, som å innstille undervisning og sette personer som har vært i utlandet, i karantene. Men de betyr også at Sisi vil kunne forby møter, også de som skjer i privat regi, og at han kan si nei til alle former for demonstrasjoner, fester og andre typer sammenkomster.

Egyptiske myndigheter har siden 2013, da Sisi tok makten i et militærkupp, slått hardt ned på alle former for politisk uenighet.

