Danmark fraråder utenlandsreiser i hele mai

NTB utenriks

Forlengelsen av reiserådet er et ledd i regjeringens samlede innsats for å håndtere koronapandemien, opplyser dansk UD lørdag.

Utenriksminister Jeppe Kofoed sier han forstår godt at danskene er bekymret for sine sommerferieplaner, men påpeker at koronasituasjonen fortsatt er så alvorlig at man ikke kan lempe på reiserådet.

Kofoed sier også at det er vanskelig å si når man igjen kan reise til utlandet ettersom situasjonen fortsatt er usikker i mange steder og at mange land fortsatt har stengte grenser.

