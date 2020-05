NTB utenriks

I lys av koronakrisen trenger verden fred og stabilitet mer enn noen gang, mener Macron.

Til tross for anspente relasjoner med Russland som følge av situasjonen i Ukraina, viste Macron i en samtale med president Vladimir Putin til samarbeidet mellom de allierte under 2. verdenskrig, som endte for 75 år siden fredag.

Sovjetunionen spilte en viktig rolle da de allierte beseiret Nazi-Tyskland, som okkuperte Frankrike.

– Dette felles minnet burde bringe oss sammen, sier Macron i en uttalelse.

(©NTB)