Afghanistans helseminister smittet av koronavirus

Helseminister Ferozuddin Feroz er smittet av viruset, opplyste helseministeriet fredag.

I løpet av det siste døgnet har Afghanistan registrert 215 nye smittetilfeller, og det totale antallet ligger på over 3.700. Flere enn 100 mennesker er døde.

Ifølge FN har mer enn 270.000 afghanere returnert hjem etter å ha oppholdt seg i Iran, som er landet i Midtøsten som er hardest rammet av pandemien.

Folk som vender hjem, reiser stort sett tilbake til hjemstedet uten at det forekommer testing eller smittesporing. Det er dermed frykt for at landet kan bli rammet av et større utbrudd.

