NTB utenriks

Det opplyser den franske samferdselsministeren Elisabeth Borne.

Myndighetene vil forsøke å sørge for at så mange busser, tog og metroer som mulig blir tilgjengelige, samtidig som bruken av dem må begrenses, sier hun.

Pendlere må ha med seg en skriftlig erklæring fra arbeidsgiver om at de trenger å reise på jobb på bestemte tidspunkt. Alle andre som har behov for å benytte offentlig transport uten at det er jobbrelatert, må kunne bevise det.

