Flere tusen rammet av gasslekkasje i India – minst 11 døde

NTB utenriks

Eksakt antall døde vites ikke da myndighetene foreløpig ikke har oversikt over situasjonen, men minst elleve personer er bekreftet døde, opplyser generaldirektør SN Pradhan for den nasjonale krisemyndigheten (NDRF). 20 andre personer er i kritisk tilstand.

Pradhan bekrefter også at situasjonen er under kontroll etter at det sørkoreanske selskapet LG Chem, som eier LG Polymers som driver fabrikken, først meldte det tidligere torsdag.

Minst 800 til sykehus

Minst 800 personer ble innlagt på sykehus, men de fleste ble skrevet ut etter kort tid. Rundt 350 personer får fortsatt behandling på sykehus.

Styren-lekkasjen spredte seg fra fabrikken og utover i den sørlige byen Visakhapatnam i morgentimene. Innbyggerne skal ha oppdaget lekkasjen fra fabrikken, som lager plastprodukter, ved 3-tiden lokal tid.

Det ble gjennomført vedlikehold på fabrikken før gjenåpning etter å ha vært koronastengt i rundt 40 dager.

Mange forlot hjemmene sine for å komme seg i sikkerhet, men falt om på gatene. Videoer fra området viser personer som ligger i gatene uten å bevege på seg, og dyr som fråder.

Over 5.000 personer skal ha fått reaksjoner som følge av lekkasjen, blant annet i form av pusteproblemer og irritasjon i øynene og halsen, skriver Times of India.

En 3 kilometers radius rundt fabrikken ble rammet, og innbyggere ble bedt om å bruke våte masker eller kluter for å dekke til munn og nese.

Lå i grøfter

Det fryktes at folk ligger døde eller bevisstløse i sine hjem i de berørte områdene, men av hensyn til egen sikkerhet, sliter politiet med å få undersøkt dette.

Minst 3.000 personer i to nærliggende landsbyer ble evakuert som følge av lekkasjen.

– Redningsarbeidere gikk fra dør til dør og brøt dem opp noen ganger for å få ut beboere som hadde låst dørene før de la seg, sier Gautam Sarang, politisjef i regionen Andhra Pradesh.

Redningsarbeidere fant folk liggende bevisstløse i grøfter og på siden av veien. De kollapset da de forsøkte å flykte fra gasslekkasjen. En av dem som døde, falt ned i en brønn, ifølge Sarang.

Koronastengt

Årsaken til lekkasjen er foreløpig ikke kjent og skal undersøkes. Politibetjent Swaroop Rani forteller at gassen lekket ut fra to tanker på 5.000 tonn som har vært uten tilsyn siden slutten av mars grunnet koronakrisen i landet.

– Vi rykket direkte ut da vi ble varslet. Man kunne kjenne gassen i luften, og det var ikke mulighet for oss å være der mer enn i noen få minutter, sier hun til AFP.

Gassen styren er giftig og holdes vanligvis avkjølt. Røyken er fargeløs og fører til irritasjon i øyne og hals. Noen minutter med eksponering kan påvirke lunger og nervesystemet og føre til blant annet pusteproblemer, kvalme og svimmelhet. Lengre eksponering kan føre til hjerteproblemer og koma i noen tilfeller.

Inntak av styren kan også ha langsiktig effekt og kan være kreftfremkallende. Innbyggerne i landsbyene rundt fabrikken må regne med å bli sjekket for helseeffekter av gassen over tid.

(©NTB)