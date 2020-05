Danmark klar for fase to av gjenåpning

NTB utenriks

Fra mandag 11. mai åpner kjøpesentrene igjen, det samme gjør detaljhandelen. Da kan det også drives profesjonell idrett uten tilskuere, og dyrehager der de besøkende kjører i bil, får også åpne.

Uken etter, mandag 18. mai, åpner skolene for 6. til 10. klasse. Da får også restauranter, barer og kafeer åpne igjen. Biblioteker åpner for utlån og innleveringer, og kirker og andre trossamfunn kan åpne dørene, men med begrensninger.

Forbudet mot ansamlinger av flere enn ti personer opprettholdes.

Det er klart etter at statsminister Mette Frederiksen og lederne for de øvrige partiene i Folketinget torsdag ble enige om planene for fase to av gjenåpningen av Danmark.

– Vi må regne med at det vil bli flere smittede i takt med at vi åpner opp samfunnet, sa Frederiksen da hun presenterte planene for fase to.

– Det avgjørende blir å skjerme de som ikke bør bli syke. Derfor skal vi fortsatt holde avstand, sa hun.

Flere partier ønsket også at innreiseforbudet måtte lempes på, med det ble det ikke flertall for i Folketinget. Grensene holdes dermed stengt inntil videre for alle unntatt varetransport og strengt nødvendige innreiser.

Under fase én i april åpnet barnehager og skoler for 0. til 4.-klassinger. Da kom også elever på videregående skoler og yrkesskoler tilbake.

