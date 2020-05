Skolene gjenåpner i Wuhan

NTB utenriks

Onsdag strømmet de eldste elevene iført ansiktsmasker tilbake til skolene i Kinas Hubei-provins, der de ikke har vært siden januar.

På disiplinert vis holdt de god avstand til hverandre i køen foran skannerne som sjekket om de hadde feber, før de slapp inn i klasserommene der det var ryddet minst 1 meters avstand mellom pultene.

Kina har ikke registrert nye koronadødsfall og knapt nye smittetilfeller på over tre uker og mener nå å ha fått kontroll på viruset som har krevd 4.633 liv i landet.

Myndighetene satte tidlig i verk en rekke strenge tiltak for å hindre smittespredning, men har de siste ukene gradvis lettet på disse.

Åpningen av skolene for de eldste elevene i Hubei-provinsen var et nytt eksempel på dette, og det ventes at også de yngste elevene snart får vende tilbake til klasserommene.

Kina nekter fortsatt utenlandske statsborgere adgang, og alle kinesere som vender hjem, må i 14 dagers karantene.

