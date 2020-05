EU-kommisjonen spår kraftig nedtur i Norge

NTB utenriks

Koronautbruddet i begynnelsen av mars førte til en brå stans i den økonomiske veksten i Norge, konstaterer EU-kommisjonen i sin nye vårprognose for den økonomiske utviklingen i Europa.

Kommisjonens spådom er at virusets skadevirkninger vil avta i løpet av høsthalvåret, og at Norge vil oppleve økonomisk vekst igjen i 2021.

«Økonomien ventes å gå skarpt tilbake med omtrent 5,5 prosent i 2020, for så å vokse igjen med 3 prosent i 2021», skriver EU-kommisjonen i sin rapport.

Kommisjonen understreker at det er risiko for at utviklingen kan bli enda mer negativ enn prognosene tilsier.

En ytterligere svekkelse av kronen kan svekke privat forbruk, mens usikkerhet i boligmarkedet og høye gjeldsnivåer i husholdningene kan true den økonomiske stabiliteten.

En annen risikofaktor er oljeprisen, men denne kan gå begge veier.

EU-kommisjonens prognose ser på Norges samlede bruttonasjonalprodukt, og ikke bare BNP for fastlandsøkonomien, som er det tallet analytikere vanligvis er mest opptatt av i Norge.

Siste prognose fra SSB er at BNP vil falle med 4,0 prosent i 2020 og vokse med 4,8 prosent i 2021.

