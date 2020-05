Bidens forsprang til Trump blir stadig knappere

NTB utenriks

I en måling Ipsos har utført for Reuters sier 43 prosent av de registrerte velgerne at de vil gi sin stemme til Biden, som etter all sannsynlighet blir Demokratenes kandidat i høstens presidentvalg.

41 prosent sier at de vil stemme på Trump, som dermed ser ut til å knappe inn på Bidens forsprang. Det var senest i forrige uke på 6 prosentpoeng.

Andre meningsmålinger går derimot klarere i Bidens favør.

Den siste målingen utført for CBS News gir Biden 49 prosent og Trump 43 prosent, mens et gjennomsnitt av de siste åtte landsdekkende målingene, utført av RealClearPolitics, gir Biden 47,6 og Trump 42,3 prosent.

