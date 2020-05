Trump sier USA ikke sto bak angrep i Venezuela

NTB utenriks

– Vi fikk akkurat høre om det, sa presidenten til pressefolk utenfor Det hvite hus tirsdag.

Han ga uttrykk for at han ikke visste hva som lå bak hendelsen i Venezuela, men understreket at «det ikke har noe å gjøre med vår regjering».

Ifølge regjeringen i Venezuela deltok to amerikanere i en væpnet aksjon mot La Guaira søndag. Amerikanerne og elleve andre personer skal ha blitt pågrepet, og flere andre ble angivelig drept.

I en video lagt ut på nett hevder en tidligere amerikansk spesialsoldat, Jordan Goudreau, å være en av lederne som organiserte aksjonen. Målet var angivelig å styrte Venezuelas president Nicolas Maduro.

Goudreau er leder for et såkalt sikkerhetsselskap i USA. Ifølge nyhetsbyrået AP er han bosatt i Florida.

