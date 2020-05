Storbritannia kan bli hardest rammet av korona etter USA

NTB utenriks

Ytterligere 288 dødsfall ble registrert mandag. Det er det laveste antall på en enkelt dag siden 30. mars. Ifølge Jonathan Van-Tam, medisinsk rådgiver for den britiske regjeringen, innebærer det at smittespredningen i landet definitivt har passert toppen, skriver The Independent.

Totalt er 28.734 mennesker døde etter å ha blitt smittet av viruset, og det er nå bare et tidsspørsmål før Storbritannia passerer Italia på den dystre statistikken.

Italia ligger fortsatt nest etter USA i antall dødsfall, men Storbritannia har et etterslep i rapporteringen, spesielt etter helger.

