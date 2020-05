Filippinenes største kringkaster tatt av lufta

NTB utenriks

– Det er smertefullt å måtte stenge, men det er også vondt for millioner av våre landsmenn som mener at vår tjeneste er viktig for dem, sa styreformann Mark Lopez til seerne like før kanalen gikk i svart tirsdag.

ABS-CBN har vært i utakt med president Rodrigo Duterte siden 2016. Siden har han gjentatte ganger gått til angrep på kanalen. Tidlig i presidentskapet anklaget han nettverket for å ikke ha vist valgreklamen hans og ikke gitt tilbake penger som kanalen skal ha fått for reklamen.

Forsøk på å fornye lisensen har blitt liggende i flere år i nasjonalforsamlingen, der Dutertes allierte har flertall.

Myndighetene hadde først sagt at selskapet kunne få fortsette på midlertidig basis etter at ABS-CBN hadde beklaget offentlig overfor Duterte tidligere i år.

Men tirsdag ga landets telekommunikasjonskommisjon (NTC) ordre om å stanse virksomheten, med henvisning til at lisensen er utløpt. Operatøren må levere inn en anke om å kunne gjenoppta sendingene, opplyste kommisjonen.

– Dette er et svært alvorlig slag mot pressefriheten. Det er vanskelig å tro at Duterte ikke har hatt noe med dette å gjøre, sier Carlos Conde i Human Rights Watch.

Dutertes talsmann Harry Roque er ikke kritisk til nedstengningen, og sier at det er opp til NTC å avgjøre ABS-CBNs skjebne så lenge selskapet ikke har lisens.

ABS-CBN hadde hatt lisens i 25 år.

