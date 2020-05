EU-flagget på halv stang i Luxembourg

NTB utenriks

Blant annet er flagget senket i Schengen og Grevenmacher. Det flagges også på halv stang på andre siden av grensen i flere tyske grensebyer, skriver Luxemborg Times.

Midt i mars stengte Tyskland grensene til Luxembourg, Østerrike, Danmark, Frankrike og Sveits, men ikke til Belgia og Nederland.

Luxemburgs utenriksminister Jean Asselborn har gjentatte ganger oppfordret om å tillate fri ferdsel over grensene, men Tysklands innenriksminister Horst Seehofer ga forrige uke uttrykk for at stengingen av grensa kan vare fram til 15. mai.

