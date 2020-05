Iran kutter fire nuller for å bekjempe hyperinflasjon

NTB utenriks

Iran har hatt rijal som valuta siden 1925. Nylig mistet den over 50 prosent av verdien, på grunn av kraftig økende inflasjon som følge av amerikanske sanksjoner og koronapandemien.

Rijal skal nå erstattes med toman. 10.000 rijal blir 1 toman, melder det statlige nyhetsbyrået IRNA etter at nasjonalforsamlingen mandag ga grønt lys til endringen.

Lovendringen må ratifiseres i Vokterrådet før den kan tre i kraft.

Toman var Irans valuta fram til 1925. Betegnelsen har likevel vært brukt i Iran siden den gang siden det har vært lett å regne om. 10 rijal har vært kjent som 1 toman.

Tiltaket er ifølge myndighetene nødvendig for å implementere en bankreform i landet.

Myndighetene håper også at tiltaket vil ha positiv psykologisk effekt på markedet. I dag må mange iranere betale over 1 million rijal for hverdagslige innkjøp i løpet av én uke.

