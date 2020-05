Hellas øyner håp for turister i juli

NTB utenriks

– Det beste scenarioet for Hellas er at vi er åpne for forretninger 1. juli, og vi jobber mot det, sier Mitsotakis til CNN.

Han fastslår i intervjuet at Hellas bare vil ta imot turister under strenge retningslinjer, muligens med krav om testing før avreise.

Hellas har registrert over 2.600 smittetilfeller og 146 dødsfall knyttet til virussmitte.

Tap av turisme vil være svært ødeleggende for en allerede hardt rammet økonomi. IMF anslår at landets økonomi kan krympe med så mye som 10 prosent i år.

