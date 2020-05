NTB utenriks

Historien kommer fra den aserbajdsjanske nettsiden Haqqin og har ifølge analyseverktøyet Crowdtangle oppnådd 280.000 interaksjoner.

Artikkelen beskriver blant annet at svensker generelt er av den oppfatning at koronaviruset ikke er en trussel mot mennesker og at de har «gitt opp».

I artikkelen, som har et bilde fra fjorårets sommer, siteres den svenske triatleten Joanna Soltysiak på at andre utøvere bør komme til Sverige, hvor all sportslig aktivitet går som normalt.

