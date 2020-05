NTB utenriks

Mange afghanere mangler arbeid på grunn av koronarestriksjonene, og matprisene har ifølge Redd Barna steget kraftig den siste tiden.

Allerede før koronakrisen anslo FN at 5,26 millioner afghanske barn trengte en eller annen form for humanitær hjelp. I tillegg har landet et av verdens svakeste helsesystemer. Det finnes kun 0,3 leger per 100.000 innbyggere.

Afghanske barn som blir syke står derfor foran en svært vanskelig situasjon.

(©NTB)