Canada investerer i digitalt psykisk helsevesen

Midlene skal i hovedsak brukes til å utvikle nye digitale plattformer og apper for å gi canadiere «strategier for å håndtere stress eller for å få støtte fra en profesjonell», sa statsminister Justin Trudeau søndag.

Beløpet tilsvarer rundt 1,7 milliarder norske kroner.

Tiltaket skal også styrke digital omsorg for å hindre koronasmitte i landet med nesten 60.000 smittede og over 3.600 døde.

– Ved å hjelpe leger å gjennomføre konsultasjoner på nettet kan du være trygg hjemme mens du får omsorg, og sykehusene kan fokusere på dem som trenger det mest, sa Trudeau.

